В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 17 липня, на території західної України сьогодні спостерігатиметься погіршення погодних умов. Такі данні надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у західних областях сьогодні очікуються дощі та грози (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода 17 липня у західних та деяких центральних областях буде дощовою, однак на всій іншій території України буде спостерігатись помірна хмарність.

Крім того, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.

Також РБК-Україна писало, що у липні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.