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В Україні оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     28.06.2020 - 20:26
В Україні оголосили штормове попередження
Фото: дощ (РБК-Україна)

Місцями очікується град

У понеділок, 29 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози з градом та шквалами.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Грози завтра охоплять Лівобережжя, а також західні області України. Град та шквали до 20 метрів на секунду можливі місцями.

Зазначимо, цього тижня сильні зливи спричинили руйнівні паводки у західних областях України. Зруйновано сотні кілометрів доріг, десятки мостів та пошкоджено важливу інфраструктуру.

Понад 250 населених пунктів у західних областях постраждали від стихійного лиха.

При цьому підтоплено понад 4 тисячі житлових будинків, деякі з них сильно пошкоджено.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень: у західні області повернуться зливи, а на півдні очікується спека до +35 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрГрадШтормове попередженнягроза
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