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Потепление до +14 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     26.02.2020 - 08:00
Потепление до +14 и дожди: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и Черниговской областях сегодня дожди

Погода в Украине 26 февраля улучшится, существенно потеплело и дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных и Черниговской областях сегодня дожди, днем температура воздуха поднимется до +8+14, ночью +2+5. В северных - переменная облачность, но без осадков, днем +7+10, а ночью +1+4.

Потепление до +14 и дожди: прогноз погоды на сегодня

В центре страны тоже без дождей, днем +9+11, а ночью +3+5. В восточных областях днем +7+10, а ночью 0-2. На юге страны днем потеплеет от 10 до +13, а ночью +2+6.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем +9+11, а ночью +3+5.

Потепление до +14 и дожди: прогноз погоды на сегодня

Напомним, вчера погода в Украине ухудшилась, кроме северных областей, было объявлено штормовое предупреждение.

Несколько дней назад из-за непогоды в Украине в некоторых областях попадали деревья на дороги, а также сорваны крыши зданий. В результате этого погиб человек и четверо пострадали.

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