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В Кировоградской области ветер сорвал крышу с больницы

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 01:32
В Кировоградской области ветер сорвал крышу с больницы
Иллюстративное фото (facebook.com/MNSKirovograd)

К больнице ограничили доступ для проведения ремонта

В Голованевске (Кировоградская область) с центральной районной больницы 24 февраля сильный ветер сорвал часть кровли. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УГСЧС в области.

По данным спасателей, ветер сорвал кровлю из металлочерепицы площадью 20×50. Никто в результате происшествия не пострадал. Однако доступ к зданию ограничили.

"В результате провели внеочередное заседание районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение об ограничении доступа в здание и проведении восстановительных работ", - сообщили в пресс-службе.

В целом в течение понедельника спасатели области пять раз выезжали на вызовы, связанные с повреждением кровель вследствие непогоды.

Напомним, в Министерстве обороны Украины назначили служебную проверку в связи с тем, что в Николаеве с крыши казармы ветром сорвало крышу. Также МОУ готовит претензию к компании, которая ремонтировала здание, поскольку компания дала 10 лет гарантии на ремонт, который был проведен в 2017 году.

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