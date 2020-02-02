В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине сегодня, 2 февраля, существенно ухудшится, ожидается сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, сегодня в Винницкой, Житомирской и западных областях возможны порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах сегодня также будет штормить, сила ветра достигнет 25 м/сек.

В связи с сильным ветром в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье на всей территории страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +5 до +10 градусов, местами термометры покажут до +15. Ночью прогнозируют от 0 до +6.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупредили о высокой опасности схождения лавин в Карпатах. В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей был объявлен 3 уровень опасности.

Кроме того, по состоянию на 1 февраля из-за непогоды в Украине были обесточены почти 100 населенных пунктов в двух областях. Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Сумской и Черниговской областях.