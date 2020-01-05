В Украине объявили штормовое предупреждение

В западных областях Украины 5 января объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ожидается усиление ветра до 20 м/с.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 января в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В общем сегодня днем температура составит от 0 до +2. В западных, северных и центральных регионах прогнозируют мокрый снег с дождем. На юге страны днем ожидается дождь.

В Киеве днем и ночью температура воздуха будет в пределах от 0 до +2 градусов с мокрым снегом и дождем. Ветер западный 7-12 м/сек.

Напомним, вчера, 4 января, спасатели предупреждали о тумане и гололедице в некоторых областях.

РБК-Украина писало, что в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схода лавин наблюдается в западных областях.