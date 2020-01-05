В Україні оголосили штормове попередження

У західних областях України 5 січня оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що очікується посилення вітру до 20 м/с.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 5 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Загалом сьогодні по Україні вдень температура становитиме від 0 до +2. У західних, північних і центральних регіонах прогнозують мокрий сніг з дощем. На півдні країни вдень очікується дощ.

У Києві вдень і вночі температура повітря буде в межах від 0 до +2 градусів з мокрим снігом і дощем. Вітер західний 7-12 м/с.

Нагадаємо, вчора, 4 січня, рятувальники попереджали про туман і ожеледиця в деяких областях.

Також РБК-Україна писало, що в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.