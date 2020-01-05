В Україні оголосили штормове попередження

Значне посилення вітру очікується у західних областях
У західних областях України 5 січня оголошено штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що очікується посилення вітру до 20 м/с.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 5 січня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Загалом сьогодні по Україні вдень температура становитиме від 0 до +2. У західних, північних і центральних регіонах прогнозують мокрий сніг з дощем. На півдні країни вдень очікується дощ.
У Києві вдень і вночі температура повітря буде в межах від 0 до +2 градусів з мокрим снігом і дощем. Вітер західний 7-12 м/с.
Нагадаємо, вчора, 4 січня, рятувальники попереджали про туман і ожеледиця в деяких областях.
Також РБК-Україна писало, що в Україні оголосили відкритим сніголавинний сезон. Висока ймовірність сходження лавин спостерігається в західних областях.