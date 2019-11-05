В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине завтра, 6 ноября, ухудшится, на всей территории объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, 6 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Кроме того, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ночью и утром пройдут сильные дожди

Напомним, ранее сообщалось, что Киев повторил ночной температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений. В частности, температура в ночь на 5 ноября опускалась не ниже +12,3 градуса. Таким образом, было повторено предыдущее рекордное значение 1930 года. Также за сутки до этого в столице было зафиксировано два температурных рекорда.

Отметим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, погода в Украине 6 ноября будет теплой, возможны дожди на западе и севере страны. А уже 7-8 ноября в Украине немного похолодает, но на выходных температура воздуха снова повысится. Впрочем, похолодание ожидается лишь на западе и севере страны.