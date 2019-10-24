В Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Сообщается, что до конца суток, 24 октября, а также в первой половине 25 октября в Украине ожидается І уровень опасности (желтый) из-за тумана. Видимость будет составлять 200-500 метров.

Также 24-25 октября в западных, северных областях, а также в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сообщалось, что из-за сильного тумана и низкой видимости несколько украинских аэропортов задерживают рейсы. В частности, задержки наблюдаются в аэропортах "Киев", "Харьков", "Николаев", "Львов".

Кроме этого РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки в Киеве произошло 289 ДТП. В патрульной полиции рекомендовали водителям воздержаться от поездок на большие расстояния из-за сильного тумана.