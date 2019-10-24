В Україні оголосили штормове попередження через сильного туману. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

Повідомляється, що до кінця доби, 24 жовтня, а також в першій половині 25 жовтня в Україні очікується І рівень небезпеки (жовтий) з-за туману. Видимість складатиме 200-500 метрів.

Також 24-25 жовтня у західних, північних областях, а також у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Одеській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, повідомлялося, що із-за сильного туману і низької видимості кілька українських аеропортів затримують рейси. зокрема, затримки спостерігаються в аеропортах "Київ", "Харків", "Миколаїв", "Львів".

Крім цього РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу в Києві сталося 289 ДТП. В патрульній поліції рекомендували водіям утриматися від поїздок на великі відстані з-за сильного туману.