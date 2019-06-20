В Украине объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 20-21 июня ухудшится: объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинского гидрометцентра.

В частности, грозы и шквалы ожидаются в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

"Во второй половине дня 20 июня и в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду анонсировалось, что погода в Украине 20 июня ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, 20 июня днем ​​в западных областях местами грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.

Как писало РБК-Украина, до конца этой недели ожидается лишь усиление жары. В частности, в Украине температура воздуха днем ​​достигнет +30 +36 градусов. На западе с 22-го июня будет немного свежее, +24 +29 градусов.

При этом прогнозировалось, что грозовые дожди 21 июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, со шквалом или градом.

Добавим также, с 18 по 23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная безопасность. В Киеве в период с 18 по 23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.