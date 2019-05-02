Завтра в Украине ожидаются дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве регионов ожидаются дожди, местами грозы

В пятницу, 3 мая, в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, а температура днем составит от 16 до 24 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Украинский гидрометцентр в Facebook.

В гидрометцентре сообщили, что ночью 3 мая в Украине без осадков, лишь в Карпатах ожидается небольшой дождь.

"Днем в Украине, кроме южных, Харьковской и Днепропетровской областей, небольшой, в западных областях умеренный дождь, местами гроза", - сообщили в гидрометцентре.

Также сообщается, что прогнозируется юго-западный ветер 7-12 метров за секунду.

Температура ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, на юге до 12 градусов. Днем прогнозируется от 16 до 21 градуса тепла, а в южных областях до 24 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, Укргидрометцентр дал прогноз на май. По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений, средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла, заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.