ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

С неплательщиков алиментов с начала года взыскали 3,6 млрд гривен, - Минюст

Новости » Общество    22.10.2018 - 10:23
Фото: Павел Петренко, министр юстиции Украины (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Петренко, министр юстиции Украины (kmu.gov.ua)

Почти половину из этой суммы взыскали по новому законодательству

Взыскание алиментов - Минюст назвал сумму взыскания алиментов с неплательщиков

С начала 2018 года государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали уже 3,6 млрд гривен алиментов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение министра юстиции Павла Петренко в Twitter.

"За 2018-й год госисполнители Минюста взыскали уже 3,6 млрд алиментов в пользу украинских детей", - написал министр.

Петренко добавил, что 1,5 млрд грн из этой сумы исполнители взыскали по новому законодательству об ужесточении наказания неплательщиков, которое в министерстве условно называют "чужих детей не бывает".

С неплательщиков алиментов с начала года взыскали 3,6 млрд гривен, - Минюст

Напомним, что в 2018 году в Украине было ужесточено законодательство в отношении неплательщиков алиментов. В частности, им запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем. Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.

Отметим, что в Украине с 1 октября изменились правила начисления субсидий. В частности, теперь при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты.

Осужденные получат доступ к дистанционным пунктам бесплатной правовой помощи В НАПК призывают Раду открыть доступ к реестрам Минюста
Новости Украины алиментыПавел ПетренкоМинистерство юстиции Украины Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь