С неплательщиков алиментов с начала года взыскали 3,6 млрд гривен, - Минюст

Фото: Павел Петренко, министр юстиции Украины (kmu.gov.ua)

Почти половину из этой суммы взыскали по новому законодательству

Взыскание алиментов - Минюст назвал сумму взыскания алиментов с неплательщиков

С начала 2018 года государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали уже 3,6 млрд гривен алиментов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение министра юстиции Павла Петренко в Twitter.

"За 2018-й год госисполнители Минюста взыскали уже 3,6 млрд алиментов в пользу украинских детей", - написал министр.

Петренко добавил, что 1,5 млрд грн из этой сумы исполнители взыскали по новому законодательству об ужесточении наказания неплательщиков, которое в министерстве условно называют "чужих детей не бывает".

Напомним, что в 2018 году в Украине было ужесточено законодательство в отношении неплательщиков алиментов. В частности, им запрещено выезжать за границу, охотиться и управлять автомобилем. Кроме того, неплательщиков алиментов привлекают к общественным работам, если они не могут погасить долги.

Отметим, что в Украине с 1 октября изменились правила начисления субсидий. В частности, теперь при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты.