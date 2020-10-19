В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Фото: лесной пожар (УНИАН)

В Украине с 19 по 21 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на юге и востоке страны. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в восточных областях и в большинстве районов Одесской области с понедельника по четверг будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, погода в Украине 19 октября в большинстве областей будет без осадков, но может быть пасмурной, а температура воздуха достигнет +17 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что Киев ранее затопил сильный ливень. Из-за сильных осадков было остановлено движение трамваев.

Кроме того, накануне в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.