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В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня

Украина, Понедельник 19 октября 2020 10:08
В Украине объявили пожарную опасность чрезвычайного уровня
Фото: лесной пожар (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

В Украине с 19 по 21 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться на юге и востоке страны. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, в восточных областях и в большинстве районов Одесской области с понедельника по четверг будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.

Напомним, погода в Украине 19 октября в большинстве областей будет без осадков, но может быть пасмурной, а температура воздуха достигнет +17 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что Киев ранее затопил сильный ливень. Из-за сильных осадков было остановлено движение трамваев.

Кроме того, накануне в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.

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