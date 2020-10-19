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В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня

Україна, Понеділок 19 жовтня 2020 10:08
В Україні оголосили пожежну небезпеку надзвичайного рівня
Фото: лісова пожежа (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

В Україні з 19 по 21 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки спостерігатиметься на півдні та сході країни. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у східних областях та більшості районів Одеської області з понеділка по четвер буде утримуватись надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що у цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, погода в Україні 19 жовтня, у більшості областей буде без опадів, але може бути похмурою, а температура повітря досягне +17 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що Київ раніше затопила сильна злива. Через сильні опади було зупинено рух трамваїв.

Крім того, напередодні в Україні через негоду без електрики залишилися 43 населених пункти.

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