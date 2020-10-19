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Без осадков и до +17 градусов: погода в Украине на сегодня

Украина , Понедельник 19 октября 2020 08:00
Без осадков и до +17 градусов: погода в Украине на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Погода в Украине в понедельник, 19 октября, в большинстве областей будет без осадков, но может быть пасмурной. Температура воздуха достигнет +17 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях ожидается от +8 до +11 тепла в дневное время. Ночью температура воздуха опустится до +3 +6 градусов.

В центре и на севере страны столбики термометров покажут от +8 до +11 днем, а ночью будет от +3 до +6 градусов.

В юго-восточных областях будет теплее. Днем температура составит от +12 до +17 тепла, а ночью ожидается от +5 до +11 градусов.

Без осадков и до +17 градусов: погода в Украине на сегодня

Погода в Украине на 19 октября (meteo.gov.ua)

В Киеве в дневное время столбики термометров покажут от +9 до +11 тепла, а ночью около +4 +6 градусов. В области похожая температурная ситуация.

Без осадков и до +17 градусов: погода в Украине на сегодня

Погода в Киеве и области на 19 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды без электричества остались 43 населенных пункта.

Также РБК-Украина писало, что Киев ранее затопил сильный ливень. Из-за сильных осадков было остановлено движение трамваев.

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