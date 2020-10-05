До +24 тепла и дожди на западе: погода в Украине на сегодня

Фото: дождь (flickr)

В понедельник, 5 октября, погода в Украине будет дождливой на западе, а также в Житомирской области. Столбики термометров покажут до +24 тепла в дневное время.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны ожидается от +20 до 24 тепла днем. Ночью температура опустится от +11 до +15 градусов.

В центральных и северных областях воздух прогреется от +19 до +23 тепла днем, а ночью составит +8 +14 градусов.

На юго-востоке Украине будет от +20 до +23 тепла. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +18 градусов.

Фото: погода в Украине на 5 октября (meteo.gov.ua)

В Киеве сегодня ожидается от +19 до +21 тепла с переменной облачностью. Ночью будет от +13 до +15 градусов. В области будет похожая температурная ситуация.

Фото: погода в Киеве и области (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Кроме этого, ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, когда в этом году следует ожидать "бабьего лета".