В Украине объявили подозрение заместителю Сальдо

Правоохранители сообщили о подозрении так называемой "замглавы Херсонской военно-гражданской администрации". Ею оказалась жительница Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генппрокурора.

В ее "обязанности" по данным следствия входила социальная политика и цифровизация.

Также "заместитель" обеспечивала запуск российских радиостанций и мобильных операторов, открытие "новых" отделений Пенсионного фонда, почты и Центра занятости для привлечения местного населения к работе под флагом России.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ей заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).