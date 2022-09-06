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В Україні оголосили підозру заступниці Сальдо

Фото: в Україні оголосили підозру заступниці Сальдо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці голови Херсонської військово-цивільної адміністрації". Нею виявилась мешканка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

В її "обов’язки" за даними слідства входила соціальна політика та цифровізація.

Також "заступниця" забезпечувала запуск російських радіостанцій та мобільних операторів, відкриття "нових" відділень Пенсійного фонду, пошти і Центру зайнятості для залучення місцевого населення до роботи під прапором Росії.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їй заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як повідомлялося, в Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є сім'я головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком та обробкою граніту.

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Херсонская область