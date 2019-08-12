Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Украине

Погода в Украине будет способствовать оранжевом уровню опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сообщается, что в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности (желтый).

"Днем 13 августа и будет в течение суток 14 августа на западе страны значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности (оранжевый). 14 августа в западных областях ожидается снижение дневной температуры до 20-25 градусов (на 5-10 градусов)", - говорится в сообщении.

Отметим, 12-13 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность

Напомним, погода в Украине завтра, 13 августа, ухудшится, синоптики передают грозы и град в западных, северных и Винницкой областях. Синоптики предупреждают, что в связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщает РБК-Украина, синоптики предупреждают о пожарной опасности. Сегодня в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.