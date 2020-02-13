В Украине объявили о крупнейшей сделке в транспортной отрасли 

Один из крупнейших портовых операторов мира, DP World, объявил о намерении приобрести контроль в Контейнерном терминале ТИС в порту “Пивденный” в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ТИС.

Как сообщили в компанию, сделку сопровождала инвестиционная компания SD Capital. Сумму не раскрывают, но подчеркивают, что это - "крупнейшая инвестиция в инфраструктуре за всю историю независимости Украины".

В ТИС также отметили, среди первоочередных планов DP World - внедрить новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, сфокусироваться на развитии интермодального сегмента грузоперевозок и развитии на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

“DP World во всем мире предоставляет лучшие клиентоориентированные решения в логистике. Контейнерному терминалу наше партнерство даст возможность сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка”, - прокомментировал совладелец ТИС, партнер SD Capital Андрей Ставницер.

В свою очередь, султан Ахмед Бин Сулайем, глава правления и генеральный директор DP World отметил, что его компания рада расширению и присутствию в Украине.

"DP World высоко оценивает потенциал роста Контейнерного терминала ТИС. Цель нашей компании - создавать лучшие отраслевые решения для оптимизации глобальной цепочки поставок. Мы верим, что наше стратегическое партнерство позволит Контейнерному терминалу ТИС укрепить свои позиции на морской карте мира", - добавил глава правления.

По словам партнера SD Capital Филиппа Грушко, это слияние окажет важное влияние на украинский логистический сектор.

"Страна, в которой есть DP World, - важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста", - отметил он.

Напомним, DP World - один из крупнейших портовых операторов мира. В 2019 году суммарно обработал 71,2 млн TEU (для сравнения: контейнерооборот всех украинских портов за прошлый год составил немногим более 1 млн TEU).

Контейнерный терминал ТИС - один из крупнейших контейнерных терминалов в Украине. В 2019 году его контейнерооборот увеличился на 75%. Одним из первых среди украинских портов начал развивать регулярные перевозки контейнерных грузов блок-поездами.