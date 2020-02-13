В Україні оголосили про найбільшу угоду в транспортній галузі

Один з найбільших портових операторів світу, DP World, оголосив про намір придбати контроль в Контейнерному терміналі ТІС в порту "Південний" в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТИС.

Як повідомили в компанію, угоду супроводжувала інвестиційна компанія SD Capital. Суму не розкривають, але підкреслюють, що це - "найбільша інвестиція в інфраструктурі за всю історію незалежності України".

В ТІС також відзначили, серед першочергових планів DP World - впровадити новітні IT-рішення і глобальну експертизу групи, сфокусуватися на розвитку інтермодального сегмента вантажоперевезень і розвитку на власних, вже викуплених ТІС землях індустріального парку за прикладом найбільшої вільної економічної зони Jebel Ali Free Zone.

“DP World у всьому світі надає кращі клієнтоорієнтовані рішення в логістиці. Контейнерного терміналу наше партнерство дасть можливість зосередитися на відточуванні якості послуг, сфокусуватися на інтермодальності та розвитку Індустріального парку", - прокоментував співвласник ТІС, партнер SD Capital Андрій Ставніцер.

У свою чергу, султан Ахмед Бін Сулайєм, голова правління і генеральний директор DP World зазначив, що його компанія рада розширенню та присутності в Україні.

"DP World високо оцінює потенціал зростання Контейнерного терміналу ТІС. Мета нашої компанії - створювати кращі галузеві рішення для оптимізації глобальної ланцюжка поставок. Ми віримо, що наше стратегічне партнерство дозволить Контейнерного терміналу ТІС зміцнити свої позиції на морській карті світу", - додав голова правління.

За словами партнера SD Capital Філіпа Грушко, це злиття матиме важливий вплив на український логістичний сектор.

"Країна, в якій є DP World, - важливий гравець на світовому ринку морських перевезень і глобальної торгівлі. Це знак якості для інвестиційного клімату країни і опора для подальшого зростання", - зазначив він.

Нагадаємо, DP World – один з найбільших портових операторів світу. У 2019 році сумарно обробив 71,2 млн TEU (для порівняння: контейнерообіг всіх українських портів за минулий рік склав трохи більше 1 млн TEU).

Контейнерний термінал ТІС - один з найбільших контейнерних терміналів в Україні. У 2019 році його контейнерообіг збільшився на 75%. Одним з перших серед українських портів почав розвивати регулярні перевезення контейнерних вантажів блок-поїздами.