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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Украина, Пятница 23 октября 2020 10:20
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Украине с 23 по 24 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных и южных регионах. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

По данным синоптиков, в пятницу и субботу в большинстве районов восточных областей, а также в Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что из-за этого увеличивается риск возникновения пожаров.

Напомним, 23 октября во всех регионах страны будет без осадков, а температура воздуха в областях будет колебаться от +14 до +22 тепла.

Также РБК-Украина сообщало, что в большинстве регионов Украины в пятницу и в выходные дни сохранится сухая и довольно теплая погода.

Кроме того, синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

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