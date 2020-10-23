Сухо и до +22 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 23 октября, погода в Украине будет прохладной, но без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +14 до +22 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных регионах.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +14 до +18, а ночью от +5 до +8.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +15 до +19, а ночью от +7 до +10.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +16 +22 градусов, а ночью она опустится до +5 +11 тепла.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +19, а ночью от +6 до +9.

Напомним, в большинстве регионов Украины в пятницу и в выходные дни сохраниться сухая и довольно теплая погода.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.