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Сухо и до +22 тепла: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 23 октября 2020 08:00
Сухо и до +22 тепла: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 октября, погода в Украине будет прохладной, но без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +14 до +22 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на всей территории страны будет наблюдаться переменная облачность. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных регионах.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +14 до +18, а ночью от +5 до +8.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +15 до +19, а ночью от +7 до +10.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +16 +22 градусов, а ночью она опустится до +5 +11 тепла.

Сухо и до +22 тепла: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +19, а ночью от +6 до +9.

Сухо и до +22 тепла: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в большинстве регионов Украины в пятницу и в выходные дни сохраниться сухая и довольно теплая погода.

Также РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

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