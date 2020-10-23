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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Україна, П'ятниця 23 жовтня 2020 10:20
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

В Україні з 23 по 24 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися в східних і південних регіонах. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у п'ятницю та суботу в більшості районів східних регіонів та в Одеській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 23 жовтня у всіх регіонах країни буде без опадів, а температура повітря в областях коливатиметься від +14 до +22 тепла.

Також РБК-Україна повідомляло, що в більшості регіонів України в п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода.

Крім того, синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

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