В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: лісова пожежа (dsns.gov.ua)

В Україні з 23 по 24 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися в східних і південних регіонах. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, у п'ятницю та суботу в більшості районів східних регіонів та в Одеській області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж.

Нагадаємо, 23 жовтня у всіх регіонах країни буде без опадів, а температура повітря в областях коливатиметься від +14 до +22 тепла.

Також РБК-Україна повідомляло, що в більшості регіонів України в п'ятницю та у вихідні дні збережеться суха і досить тепла погода.

Крім того, синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.