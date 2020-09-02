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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Автор: Максим Зайченко

Спасатели призывают украинцев придерживаться правил безопасности в экосистемах во время пожароопасного периода. В Украине 2-4 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, высокий риск возникновения пожаров на открытых территориях будет наблюдаться в южной части, восточных, центральных областях и в большинстве районов Сумской и Хмельницкой областей.

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки, и сжигать отходы.

Напомним, сегодня западные области укроет дождями, а на всей остальной территории ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +22 +36 тепла.

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