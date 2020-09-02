В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Рятувальники закликають українців дотримуватися правил безпеки в екосистемах під час пожежонебезпечного періоду. В Україні 2-4 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, високий ризик виникнення пожеж на відкритих територіях буде спостерігатися в південній частині, східних, центральних областях і в більшості районів Сумської та Хмельницької областей.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
Нагадаємо, сьогодні західні області вкриє дощами, а на всій іншій території очікується суха і спекотна погода. Температура повітря в Україні коливатиметься від +22 +36 тепла.