Дожди и жара: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 2 сентября, западные области укроет дождями, а на всей остальной территории ожидается сухая и жаркая погода. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +22 +36 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях пройдут дожди. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +22 до +28, а ночью от +13 до +17.

В центральных и восточных областях температура воздуха днем составит от +31 до +35, а ночью температура опустится до +15 +19 градусов.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет колебаться от +31 до +36, а ночью она будет в пределах +14 +20 тепла.

Фото: погода в Украине на 2 сентября (meteo.gov.uа)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня жара. Температура воздуха днем составит +31 +35, а ночью +18 +20.

Фото: погода в Киеве и области на 2 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, ночь на 1 сентября в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений.

Кроме того, в Украину идет похолодание.

Также ранее РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.