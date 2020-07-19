В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В воскресенье, 19 июля, в юго-восточных областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также высокий риск пожаров существует в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также синоптики прогнозируют 19 июля днем в Карпатах и на Закарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве фиксируют загрязнение воздуха.

Напомним, 18 июля вблизи Волновахи в Донецкой области горело пшеничное поле площадью 147 гектаров.