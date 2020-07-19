В Киеве фиксируют загрязнение воздуха

Наблюдается накопление вредных примесей в воздухе
В воскресенье, 19 июля, в Киеве наблюдается повышенный уровень накопления вредных примесей в воздухе. На это также повлияет погода.
Об этом свидетельствуют результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, передает пресс-центр ГСЧС.
"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, характер погоды 18 июля будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.
Так, уже наблюдаются незначительные превышения норм диоксида серы и диоксида углерода в воздухе над городом.
Напомним, ранее КГГА заявляли, что воздух в Киеве на 90% загрязняют автомобили.
Также РБК-Украина писало, что в столице сегодня будет солнечная погода, но местами будет облачно.