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В Киеве фиксируют загрязнение воздуха

Киев, Воскресенье 19 июля 2020 08:34
В Киеве фиксируют загрязнение воздуха
Фото: Киев (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Наблюдается накопление вредных примесей в воздухе

В воскресенье, 19 июля, в Киеве наблюдается повышенный уровень накопления вредных примесей в воздухе. На это также повлияет погода.

Об этом свидетельствуют результаты исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, передает пресс-центр ГСЧС.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, характер погоды 18 июля будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха", - говорится в сообщении.

Так, уже наблюдаются незначительные превышения норм диоксида серы и диоксида углерода в воздухе над городом.

Напомним, ранее КГГА заявляли, что воздух в Киеве на 90% загрязняют автомобили.

Также РБК-Украина писало, что в столице сегодня будет солнечная погода, но местами будет облачно.

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