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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 10:20
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: лісова пожежа (УНІАН)

Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж

Сьогодні, 29 червня, погода у східній Україні буде спекотною. В одній з областей синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Синоптики УкрГідрометцентру повідомили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Запорізькій області. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж.

Під час пожежонебезпечного періоду забороняється виїжджати до лісу на автівках і тим більш залишати скляні пляшки, консервні бляшанки, адже фокусуючи сонячні промені, вони можуть стати джерелом пожежі.

Нагадаємо, сьогодні усі західні та східні регіони накриють грозові зливи, також дощі очікуються у деяких північних, південних та центральних областях.

Також повідомлялось, що внаслідок негоди без світла залишилися 103 населених пункти у 4 областях.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України пожежапожарная опасность
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