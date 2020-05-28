В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

По данным УкрГидрометцентра, 28 мая погода в Украине ухудшится. Синоптики сообщают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. (ГСЧС)

Как сообщается, сегодня в большинстве районов восточных областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность - это возможность возникновения и развития пожара. Отметим, во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия. Кроме того, не следует оставлять стеклянные бутылки, разбитое стекло и консервные банки в местах отдыха, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара.

В случае возгораний необходимо своевременно сообщать в пожарную службу по номеру 101.

Напомним, погода в Украине 28 мая остается холодной и дождливой.

Также сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение, а в северных областях ожидаются сильные порывы ветра до 20 м/сек.

Вместе с тем, синоптики резко изменили прогноз на июнь, будет холоднее.