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В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность: какие области под угрозой

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Ровенской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, 17 августа дожди прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской областях. В других областях - переменная облачность и без осадков.

Напомним, в Украине на сегодня объявили штормовое предупреждение.

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