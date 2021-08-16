ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 августа 2021 13:44
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 17 августа. Будут шквалы и град.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди 17 августа будут в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой областях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Напомним, синоптики подробно рассказали, какая завтра будет погода в Украине.

Отметим, синоптики прогнозируют, что следующая неделя в Украине отметится дождями в большинстве областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
Если выборы будут на этой неделе: какие партии пройдут в Раду
DAILY
Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти