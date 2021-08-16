В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на 17 августа. Будут шквалы и град.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Завтра ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
На сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди 17 августа будут в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой областях.
Напомним, синоптики подробно рассказали, какая завтра будет погода в Украине.
Отметим, синоптики прогнозируют, что следующая неделя в Украине отметится дождями в большинстве областей.