В Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку: які області під загрозою

Синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Стало відомо, які областя під загрозою.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у північних, центральних, Харківській, Луганській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зазначимо, 17 серпня дощі прогнозують у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській областях. В інших областях - мінлива хмарність та без опадів.