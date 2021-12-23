ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні пояснили, чому потрібно зараз накласти санкції на "Північний потік-2"

Новость на русском →
Київ, Четвер 23 грудня 2021 09:17
В Україні пояснили, чому потрібно зараз накласти санкції на "Північний потік-2" Фото: чому потрібно зараз накласти санкції на "Північний потік-2" (GettyImages)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко пояснив, чому потрібно зараз ввести санкції на газопровід "Північний потік-2". Якщо не введуть, то РФ не буде вірити загрозам Заходу.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо зараз не накласти санкції, то Росія не буде вірити ніяким загрозам з боку Заходу.

"Вони будуть думати: дивіться, ось зараз нам погрожували, але ми це робимо і немає ніяких наслідків! Чому ми повинні боятися того, що, якщо буде повномасштабне вторгнення, - введуть якісь санкції?",- заявив він.

За словами Вітренко, якщо буде вторгнення, у Росії буде достатньо приводів для переговорів із Заходом.

"Я не спекулюю - згадайте Іловайськ, Дебальцеве. Якраз саме це Росія використовувала для переговорів із Заходом, для примусу України до тих же Мінських угод і підтримки їх Заходом. Не було б Іловайська і Дебальцеве, впевнений, Захід не підтримував би так Мінські угоди", - заявив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, Палата представників США виключила з оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрій Вітренко Нафтогаз України
NEWS
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
Єрмак обговорив з радником Байдена кроки по досягненню миру в Україні
DAILY
Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон"