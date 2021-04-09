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В Украине обновили протокол лечения COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, для лечения пациентов с критическим ходом заболевания был добавлен препарат тоцилизумаб.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Протокол лечения был обновлен 6 апреля.

"Добавлено тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим ходом COVID-19. Изменен режим дозирования тоцилизумаб для пациентов с тяжелым и средним течением болезни. Рекомендуемая доза 8 миллиграмм на килограмм однократно. В предыдущем протоколе это было двукратное введение по 4 миллиграмм", - заявила Садовяк.

Также протоколом предусмотрено, что использование больших доз системных кортикостероидов при прогрессировании дыхательной недостаточности и лабораторных признаков воспаления.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что для лечения коронавируса в легкой форме запрещено использовать антибиотики.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил использовать технический кислород для больных COVID. Он должен соответствовать показателям медицинскому кислороду.

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