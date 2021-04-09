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В Україні відновили протокол лікування COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило протокол лікування COVID-19. Зокрема, для лікування пацієнтів з критичним перебігом захворювання був доданий препарат тоцилізумаб.

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Протокол лікування був оновлений 6 квітня.

"Додано тоцилізумаб для лікування пацієнтів з критичним перебігом COVID-19. Змінено режим дозування тоцилізумаб для пацієнтів з тяжким і середнім перебігом хвороби. Рекомендована доза 8 мг на кілограм одноразово. В попередньому протоколі це було дворазове введення по 4 мг", - заявила Садов'як.

Також протоколом передбачено, що використання великих доз системних кортикостероїдів при прогресуванні дихальної недостатності і лабораторних ознак запалення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що для лікування коронавірусу в легкій формі заборонено використовувати антибіотики.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив використовувати технічний кисень для хворих COVID. Він повинен відповідати показникам медичного кисню.

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