В Украине обновили порядок денежной оценки сельхозземель: что это значит

Кабинет министров обновил порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель. Это необходимо для проведения эффективной и прозрачной земельной реформы.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Правительство обновило порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель. Это означает, что владельцы земель получили возможность обновления технической документации по оценке земельных участков", - указано в сообщении.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что полную нормативно-денежную оценку земель по всей территории провели еще в 2018 году.

"Но понятно, что со временем состояние земель и свойства грунтов могут меняться. Мы услышали пожелания аграриев предоставить им возможность обновлять оценку своих земельных участков и внесли определенные изменения, что обеспечит справедливую цену на землю", - сказал глава МЭРТ.

В частности, владельцу или землепользователю разрешили заказывать проведение НДО отдельного земельного участка до истечения срока, определенного частью второй статьи 18 закона "Об оценке земель".

Напомним, в ноябре данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова свидетельствовали, что две трети украинцев (69%) уверены, что олигархи скупят большинство сельскохозяйственных земель. Кроме того, 57% были убеждены, что людей заставят продавать свою землю за бесценок.