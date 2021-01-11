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В Україні оновили порядок грошової оцінки сільгоспземель: що це означає

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів оновив порядок проведення нормативної грошової оцінки сільгоспземель. Це необхідно для проведення ефективної та прозорої земельної реформи.

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Про це повідомляє урядовий портал.

"Уряд оновив порядок проведення нормативної грошової оцінки сільгоспземель. Це означає, що власники земель отримали можливість оновлення технічної документації з оцінки земельних ділянок", - вказано у повідомленні.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що повну нормативно-грошову оцінка земель по всій території провели ще у 2018 році.

"Але зрозуміло, що з часом стан земель і властивості грунтів можуть змінюватись. Ми почули побажання аграріїв надати їм можливість оновлювати оцінку своїх земельних ділянок і внесли певні зміни, що забезпечить справедливу ціну на землю", - сказав глава МЕРТ.

Зокрема, власнику або землекористувачу дозволили замовляти проведення НГО окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 закону "Про оцінку земель".

Нагадаємо, у листопаді дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова свідчили, що дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% були переконані, що людей примусять продавати свою землю за безцінь.

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