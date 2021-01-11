В Україні оновили порядок грошової оцінки сільгоспземель: що це означає

Кабінет міністрів оновив порядок проведення нормативної грошової оцінки сільгоспземель. Це необхідно для проведення ефективної та прозорої земельної реформи.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Уряд оновив порядок проведення нормативної грошової оцінки сільгоспземель. Це означає, що власники земель отримали можливість оновлення технічної документації з оцінки земельних ділянок", - вказано у повідомленні.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, що повну нормативно-грошову оцінка земель по всій території провели ще у 2018 році.

"Але зрозуміло, що з часом стан земель і властивості грунтів можуть змінюватись. Ми почули побажання аграріїв надати їм можливість оновлювати оцінку своїх земельних ділянок і внесли певні зміни, що забезпечить справедливу ціну на землю", - сказав глава МЕРТ.

Зокрема, власнику або землекористувачу дозволили замовляти проведення НГО окремої земельної ділянки до спливу строку, визначеного частиною другою статті 18 закону "Про оцінку земель".

Нагадаємо, у листопаді дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова свідчили, що дві третини українців (69%) впевнені, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель. Крім того, 57% були переконані, що людей примусять продавати свою землю за безцінь.