В Украине обновили перечень общин, переселенцы из которых могут получить выплаты
В Украине расширили список территорий, переселенцам из которых можно оформить денежную помощь. В обновленный перечень отнесено 327 общин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"По состоянию на 13.09.2022 года в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 9 областей", - говорится в сообщении.
Так, к перечню относятся территориальные общины таких областей:
- Донецкой (66),
- Харьковской (56),
- Днепропетровской (10),
- Луганской (37),
- Запорожской (56),
- Херсонской (49),
- Николаевской (26),
- Сумской (22),
- Черниговской (5).
Всего в списке 327 общин.
Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.
Все ВПЛ из этих общин могут получить денежную помощь от государства.
Напомним, с 1 октября владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц.
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