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В Україні оновили перелік громад, переселенці з яких можуть отримати виплати

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Неділя 18 вересня 2022 19:04
В Україні оновили перелік громад, переселенці з яких можуть отримати виплати Фото: в Україні оновили перелік громад, переселенці з яких можуть отримати виплати (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні розширили список територій, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу. До оновленого перелік віднесено 327 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей", - сказано у повідомленні.

Так, до переліку належать територіальні громади такоих областей:

  • Донецької (66),
  • Харківської (56),
  • Дніпропетровської (10),
  • Луганської (37),
  • Запорізької (56),
  • Херсонської (49),
  • Миколаївської (26),
  • Сумської (22),
  • Чернігівської (5).

Загалом у списку наразі 327 громад.

Перелік доповнився Марганецькою міською територіальною громадою Нікопольського району Дніпропетровської області.

Усі ВПО з цих громад можуть отримати грошову допомогу від держави.

Нагадаємо, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку людину на місяць.

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