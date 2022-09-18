В Україні оновили перелік громад, переселенці з яких можуть отримати виплати

В Україні розширили список територій, переселенцям з яких можна оформити грошову допомогу. До оновленого перелік віднесено 327 громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Усі ВПО з цих громад можуть отримати грошову допомогу від держави.

Так, до переліку належать територіальні громади такоих областей:

"Станом на 13.09.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, будуть отримувати 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку людину на місяць.

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