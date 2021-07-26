В Украине обнаружили "клон" Фонда гарантирования вкладов: его проверит полиция

Согласно сообщению, ФГВФЛ не имеет никакого отношения к компании-двойника "Финансовая компания "Фонд гарантирования вкладов", которая была зарегистрирована 25 марта текущего года и имеет код ЕГРПОУ 44085785.

"Призываем всех быть внимательными при заключении разного рода сделок с указанной финкомпанией. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц уже обратился к правоохранительным органам, в частности к Национальной полиции, с просьбой изучить деятельность компании-тезки и принять соответствующие меры с целью предотвращения совершения возможных мошеннических действий", - отмечает пресс-служба.

Сейчас известно, что "клон" в видах своей деятельности отметил:

строительство жилых и нежилых зданий;

другие виды денежного посредничества;

другие виды кредитования;

предоставление других финансовых услуг;

В частности, пресс-служба ФГВФЛ сообщает о том, что среди учредителей компании-двойника отмечаются недобросовестные заемщики одного из ликвидируемых банков.

"Срок просрочки которых, на момент продажи, составлял около 10 лет", - отмечается на сайте фонда.