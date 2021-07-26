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В Україні виявили "клон" Фонду гарантування вкладів: його перевірить поліція

Автор: Сергій Пишкін

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до поліції внаслідок виявлення компанії-двійника. ФГВФО зауважив, що не має жодного відношення до "клона".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Згідно з повідомленням, ФГВФО не має жодного відношення до компанії-двійника "Фінансова компанія "Фонд гарантування вкладів", що була зареєстрована 25 березня поточного року та має код ЄДРПОУ 44085785.

"Закликаємо усіх бути уважними при укладенні різного роду угод із вказаною фінкомпанією. У свою чергу - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже звернувся до правоохоронних органів, зокрема до Національної поліції, з проханням вивчити діяльність компанії-тезки та вжити відповідних заходів з метою запобігання вчиненню можливих шахрайських дій", - відзначає пресслужба.

Наразі відомо, що "клон" у видах своєї діяльності відзначив:

  • будівництво житлових і нежитлових будівель;
  • інші види грошового посередництва;
  • інші види кредитування;
  • надання інших фінансових послуг;

Зокрема, пресслужба ФГВФО повідомляє про те, що серед засновників компанії-двійника відзначаються недобросовісні позичальники одного з банків, що ліквідуються.

"Термін прострочки яких, на момент продажу, становив близько 10 років", - зазначається на сайті фонду.

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