В США самолет упал на жилые дома

Фото: крушение самолета в США (twitter.com/cnnbrk)

В результате авиакатастрофы погиб один человек

В Соединенных Штатах на жилые дома упал самолет, вследствие чего по меньшей мере погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что крушение самолета произошло в городе Су-Фолс в штате Южная Дакота. Как сообщил на пресс-конференции ответственный за ликвидацию чрезвычайных ситуаций представитель городской администрации Риган Смит, самолет упал около 17:00 по местному времени 25 декабря.

Смит при этом не уточнил, о каком именно самолете идет речь. Также он добавил, что есть риск увеличения числа жертв. Что касается погибшего, о котором известно, он находился в самолете.

В то же время известно, что из-за падения самолета несколько домов города были повреждены. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Напмоним, несколько дней назад в штате Джорджия в США потерпел крушение легкомоторный самолет ​Cessna, в результате катастрофы погибли три человека.