В Украине обесточено почти 240 населенных пунктов, - ГСЧС

Без света остались жители городов и сел в семи областях

В связи с ухудшением погодных условий в Украине обесточены 238 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 61 н.п., Львовская - 59 н.п., Черновицкая - 48 н.п., Закарпатская - 42 н.п., Винницкая - 20 н.п., Черкасская - 5 н.п., Киевская - 3 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что в Иршавском и Тячевском районах Закарпатья повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.

Напомним, ранее синоптики предупредили о дождях с грозами и шквалами. В Киеве и Киевской области 13 июня ожидается дождь. Кроме того, в западных, северных и центральных областях Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.