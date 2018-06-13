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В Україні знеструмлено майже 240 населених пунктів, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 09:47
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Без світла залишилися жителі міст і сіл у семи областях

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні знеструмлено 238 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

"12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях, а саме: Хмельницька - 61 н. п., Львівська - 59 н. п., Чернівецька - 48 н. п., Закарпатська - 42 н. п., Вінницька - 20 н. п., Черкаська - 5 н.п., Київська - 3 н.п.", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наголошується, що в Іршавському і Тячівському районах Закарпаття пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про дощі з грозами та шквалами. У Києві та Київській області 13 червня очікується дощ. Крім того, в західних, північних і центральних областях України грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.

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Теги публікації: обесточен, авария, Гідрометцентр, гроза, шквалы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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