В Україні знеструмлено майже 240 населених пунктів, - ДСНС

Без світла залишилися жителі міст і сіл у семи областях

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні знеструмлено 238 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

"12 червня внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 238 населених пунктів у 7 областях, а саме: Хмельницька - 61 н. п., Львівська - 59 н. п., Чернівецька - 48 н. п., Закарпатська - 42 н. п., Вінницька - 20 н. п., Черкаська - 5 н.п., Київська - 3 н.п.", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Наголошується, що в Іршавському і Тячівському районах Закарпаття пошкоджено покрівлі 194 приватних будинків і 22 об'єктів соціального призначення у восьми населених пунктах.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про дощі з грозами та шквалами. У Києві та Київській області 13 червня очікується дощ. Крім того, в західних, північних і центральних областях України грози, місцями град і шквали 15-20 м/с.