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Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 08:21
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Грозы и шквалы ожидаются в северных, западных и центральных областях

В северных и центральных областях Украины сегодня, 13 июня, ожидаются дожди с грозами и шквалы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Киеве и Киевской области 13 июня ожидается дождь. Кроме того, в западных, северных и центральных областях Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, вчера в Ужгороде прошел сильный град. До этого Закарпатский областной центр по гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение в регионе. Отметим, подобная погода в области ожидается и в ближайшие дни. Кроме того, накануне синоптики предупреждали о пожарной опасности в Украине.  

 

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Теги публикации: ГСЧС, гроза, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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