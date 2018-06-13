Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине

Грозы и шквалы ожидаются в северных, западных и центральных областях

В северных и центральных областях Украины сегодня, 13 июня, ожидаются дожди с грозами и шквалы. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Киеве и Киевской области 13 июня ожидается дождь. Кроме того, в западных, северных и центральных областях Украины грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, вчера в Ужгороде прошел сильный град. До этого Закарпатский областной центр по гидрометеорологии объявлял штормовое предупреждение в регионе. Отметим, подобная погода в области ожидается и в ближайшие дни. Кроме того, накануне синоптики предупреждали о пожарной опасности в Украине.