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Пасмурно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Киев, Суббота 02 января 2021 10:00
Пасмурно и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: туман (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 2 января, погода на всей территории Украины будет пасмурной и без осадков. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +2 до +9 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня во всех западных, центральных, северных, южных и восточных областях будет пасмурно. Самую высокую температуру столбики термометров покажут на юге Украины.

В западных и южных областях температура воздуха днем ожидается от +3 до +9 градусов, а ночью она опустится до -5 +3 градусов.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от+2 до +6, а ночью от -1 до +2.

В восточных областях температура воздуха днем составит от +2 до +7, а ночью она будет в пределах -1 +3.

Пасмурно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем ожидается от +3 до +6, а ночью от -1 до +2.

Пасмурно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксируют максимальные температуры за 140 лет наблюдений.

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