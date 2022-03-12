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Украине нужны противоракетные системы, и она готова заплатить, - Зеленский

Автор: Сергей Новиков

В войне России против Украины украинской стороне нужны противоракетные системы. И она готова заплатить за их поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для зарубежных СМИ.

"Есть несколько возможностей закрыть небо. Есть противоракетная оборона, которую можно предоставить Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится, детально, до складов. Мы не просто просили помощи, мы просили тех, у кого это есть. Дайте нам, пожалуйста. Потом мы понимали, что людям сложно просто дать. Мы готовы это купить, мы готовы взять кредиты, мы готовы вытянуть последние деньги из нашего бюджета и отдать сразу", - отметил он.

Он также отметил, что Украина готова сама заниматься доставкой систем противоракетной обороны.

"Так же, как и с самолетами. Мы нашли самолеты, под которые у нас есть пилоты. А потом мы нашли пилоты, которые готовы уже быть гражданами нашего государства, чтобы помочь Украине", - добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что не видит смелости в НАТО для объединения ради Украины.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины